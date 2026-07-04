رئيس وزراء السودان: دارفور وكردفان على مرمى حجر من التحرير الكامل

قال رئيس مجلس الوزراء السوداني كامل إدريس، السبت، إن القوات المسلحة "تمسك تماما بزمام المبادرة"، مؤكدا أن إقليمي دارفور وكردفان "على مرمى حجر من التحرير الكامل".

جاء ذلك خلال حضوره، في العاصمة الخرطوم، مراسم توقيع ميثاق الصلح والتعايش السلمي بين المكونات الأهلية والمجتمعية في ولاية سنار جنوب شرق البلاد، وفق وكالة الأنباء السودانية.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث، شمال وغرب وجنوب، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 25 أكتوبر الماضي، إلى جانب المواجهات المستمرة في إقليم دارفور غربي البلاد.

وأكد إدريس، مضاعفة جهود حكومته في التنمية والخدمات بولاية سنار، داعيا إلى استخلاص الدروس من المصالحات المجتمعية، باعتبارها "المحرك الأساسي في التنمية والإعمار".

وأضاف أن السودانيين سيكونون "في مقدمة الأمم" عبر هذا النهج الاجتماعي، معتبرا أن "إنسان السودان هو أعظم ما نملك".

ومنذ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات دولية.