أشاد عمرو السولية، نجم سيراميكا كليوباترا، ولاعب الأهلي السابق، بالمستويات التي يقدمها محمد هاني، الظهير الأيمن لمنتخب مصر، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026.

وتلقى محمد هاني عدة انتقادات خلال الساعات الماضية، وصلت إلى حد السخرية، بسبب تسببه في استقبال هدفي عكسي، بمباراة مصر أمام أستراليا، وهو الهدف العكسي الثاني الذي يتسبب فيه بمونديال 2026.

وكتب عمرو السولية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "محمد هاني بيقدم بطولة ولا أروع وده بإشادة الناس بره مصر".

وأضاف: "كل الدعم لمحمد هاني، لاعب راجل ومختلف.. كل الدعم لمنتخب مصر افرحوا بالإنجاز اللي بيتحقق كلنا عندنا ثقة نحقق إنجاز أكبر من اللي اتحقق".

وأتم عمرو السولية تصريحاته قائلًا: "كل الشكر لكابتن حسام حسن والجهاز الفني وكل لاعب راجل لابس تيشيرت".

وتأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على أستراليا، بركلات الترجيح، بنتيجة 4-2، بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.