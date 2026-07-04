شهباز شريف: نجاح تركيا نجاح لباكستان

• خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، عقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى وفدي البلدين في إسطنبول

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن الصداقة بين بلاده وتركيا بُنيت دائمًا على روابط عاطفية قوية، مؤكدا أن نجاح أحدهما هو نجاح للآخر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في إسطنبول مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، عقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى وفدي البلدين.

وقال: "كما تحتل تركيا مكانة في قلب كل باكستاني، فإن باكستان كذلك الأمر لطالما وجدت مكانًا في قلب الشعب التركي".

وأردف أن هذه الصداقة الفريدة تشكلت عبر قرون من التاريخ المشترك، والإيمان المشترك، والتضحيات المتبادلة، وروح الأخوة الراسخة.

وأشار إلى أن البلدين وقفا بجانب بعضهما البعض في الأوقات الصعبة، قائلاً: "هذا التضامن وجد صدى استثنائيًا في كل مرة واجهت فيها باكستان صعوبات، سواء في الحروب أو الزلازل المدمرة أو الفيضانات، حيث وقف الشعب التركي بحزم إلى جانب باكستان".

كما ذكّر شريف بفيضان 2010 في باكستان وزيارة الرئيس أردوغان للمنطقة، مشيرًا إلى أن السيدة أمينة أردوغان تبرعت بقلادتها لدعم المتضررين.

ووصف شريف تركيا وباكستان بأنهما "روح واحدة في جسدين".

وأفاد: "بين القادة المعاصرين، هناك عدد قليل من القادة الذين يجسدون رؤية وشجاعة وعزيمة القيادة التي أظهرها الرئيس أردوغان خلال أكثر من 20 عامًا من القيادة القوية والديناميكية، فتحت قيادته الحكيمة، شهدت تركيا تحولًا اقتصاديًا وتكنولوجيًا واستراتيجيًا استثنائيًا".

وشدد على أن أردوغان عزز من مكانة تركيا، وحافظ على صوتها المستقل، وجعلها من أكثر الدول تأثيرًا في القضايا الإقليمية والدولية، مضيفًا: "باكستان تثمّن كثيرًا صداقته وحكمته وتوجيهه ودعمه المستمر".

وأشار إلى مشاركته في "منتدى الأعمال التركي الباكستاني"، حيث قال "إن التفاؤل والابتكار وروح ريادة الأعمال التي شهدتها اليوم تعزز قناعتي بأن الشراكة الاقتصادية بين باكستان وتركيا تدخل مرحلة جديدة تحت القيادة الكفؤة للرئيس أردوغان".

وأوضح أنه عقد اجتماعات شاملة ومثمرة مع نظيره التركي، قائلاً: "أعربنا عن امتنانا جراء الزخم المتزايد في التجارة والاستثمار والتعاون الصناعي، واستعرضنا خطوات عملية لتعزيز الإمكانات الكاملة للشراكة الاقتصادية، حيث يمنحنا مخزون الثقة الكبير بين البلدين فرصة فريدة لتحقيق هدف التبادل التجاري البالغ 5 مليارات دولار".

وأكد على أن باكستان ستواصل الوقوف بحزم إلى جانب تركيا في قضية جمهورية شمال قبرص التركية، معربا في الوقت نفسه "امتنان باكستان العميق للدعم المبدئي والثابت الذي تقدمه تركيا لشعب جامو وكشمير وحقه المشروع في تقرير المصير".

وأضاف شريف أنه جدد مع الرئيس أردوغان التأكيد على القناعة المشتركة بأن الحوار والدبلوماسية والاحترام المتبادل تظل السبيل الوحيد المستدام لحل الخلافات والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

كما أعرب شريف عن شكره العميق والصادق للدعم القوي والثابت الذي تقدمه تركيا لجهود السلام الباكستانية في المنطقة، والتي توجت بتوقيع مذكرة التفاهم في إسلام آباد".

وأوضح أن "القرارات التي اتخذناها اليوم لن تبقى على الورق، بل ستتحول إلى تجارة أكبر، واستثمارات أقوى، وتعاون استراتيجي أعمق، وقبل كل شيء إلى مستقبل أفضل لشعبينا".

وأضاف: "أؤكد لأخي العزيز الرئيس أردوغان التزام باكستان الثابت بتعزيز هذه الشراكة الفريدة. فنجاح تركيا هو نجاح باكستان، وتقدم باكستان هو تقدم تركيا".