الجزائر: استمرار عملية فرز أصوات المشاركين بالانتخابات البرلمانية

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية اليوم السبت عن تواصل عملية فرز الأصوات والمحاضر الخاصة بالانتخابات البرلمانية الجزائرية.

وأشار البيان إلى أنه "تتواصل بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية اليوم السبت عملية استقبال محاضر الإحصاء والفرز الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري، التي جرت الخميس 2 يوليو الجاري، وقد شرعت هذه الهيئة في عملية الفرز منذ مساء أمس الجمعة، عبر تسع وستين (69) ولاية، وكذا عملية استقبال محاضر الإحصاء والفرز والتركيز للجنة الانتخابية الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج".

هذا وكانت هذه الهيئة قد أعلنت عن نسبة المشاركة عند غلق مكاتب الاقتراع ليلة الخميس، والتي بلغت 79ر20 %، كما بلغت نسبة المشاركة في العملية الانتخابية خارج الوطن 67ر10 %. وتبقى هذه الأرقام "مؤقتة" إلى حين إعلان النتائج النهائية.