كشف هشام ربيعة، والد لاعب المنتخب المصري رامي ربيعة، كواليس المكالمة الهاتفية التي درات بينهما قبل المباراة التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره الأسترالي، ضمن منافسات دور الـ32 بكأس العالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات»، الذي تقدمه الإعلامية سهير جودة عبر فضائية «النهار»، اليوم السبت، إنه أعرب خلال الاتصال مع ابنه عن خوفه من إمكانية عدم التأهل للدور الـ16.

وأضاف: «قال لي: لا متخافش إن شاء الله هنكسب، وكابتن حسام حسن محمسنا، وإن شاء الله هنلعب كويس جدًا وهتفرح»، بحسب تعبيره.

وتوجه بالتهنئة إلى الشعب المصري والمنظومة الكروية على التأهل لدور الـ16، معربًا عن شكره للمدير الفني حسام حسن، على اقتناعه بموهبة ابنه وباقي اللاعبين، ورعايته لهم.

ووصف رامي بأنه «موسوعة كبيرة» بالنسبة لعائلته، مؤكدًا أنه «لم يخذل المنتخب المصري في أي مباراة».

وعن رأيه في المباراة، عقب: «كنت رافض نفسيًا إننا نوصل لضربات الترجيح، لأنها تعتمد على التوفيق، لكن الحمد لله رامي وهو داخل كنت عارف إنه هيلعبها في الحتة دي».

وحقق المنتخب المصري التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح ضمن منافسات دور الـ32.

وحصد صلاح جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد أن قدم أداءً مميزًا، حيث سجل الركلة الترجيحية الثالثة بطريقة «بانينكا» الشهيرة، ما ساهم في تأهل «الفراعنة» إلى الدور المقبل.