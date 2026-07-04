زيلينسكي يشبّه نضال أوكرانيا بكفاح الولايات المتحدة من أجل الاستقلال

هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، الولايات المتحدة بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلالها، مشبها كفاحها من أجل تأسيس الدولة بنضال أوكرانيا الحالي ضد روسيا.

وكتب زيلينسكي في رسالة بهذه المناسبة: "تماما كما ناضل الأمريكيون من أجل استقلالهم ودافعوا عنه، فإن أوكرانيا تناضل اليوم من أجل سيادتها وحريتها وحق مواطنيها في الحياة الكريمة والسعادة."

وقال إن الولايات المتحدة ساعدت خلال القرن الماضي في تحرير العالم من "الطغاة"، وأسهمت في بناء شراكات جلبت سلاما دائما وفرصا للتنمية في ظل الحرية.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "أما اليوم، في القرن الحادي والعشرين، فإن نفوذ الولايات المتحدة وأهميتها لا يقلان بأي حال عما كانا عليه."

وأضاف: "ويتجلى ذلك بوضوح خاص في أوكرانيا، التي تقاتل من أجل استقلالها وحريتها وحق شعبها في السعادة، وبنفس الأمل والغاية والعزيمة التي انتصر بها الأمريكيون في معركة استقلالهم ودافعوا عنها."

واختتم رسالته بالقول: "لتنتصر دائما أحلام الشعوب الحرة على شر وكراهية أولئك الذين يسعون إلى تدمير الحرية. شكرا لكِ يا أمريكا! وأنا على يقين بأنه إذا وقفنا معا، فسنحقق السلام بالتأكيد. تهانينا بمناسبة عيد استقلالكم".