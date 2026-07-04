بوتين يهنئ الولايات المتحدة بذكرى استقلالها الـ250 ويشيد بتاريخ التعاون بين البلدين

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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلالها، مشيدا بما وصفه بقرون من التعاون بين البلدين.

وجاء في رسالة التهنئة التي وجهها بوتين إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونشرتها وزارة الخارجية الروسية في موسكو: "عزيزي السيد الرئيس، عزيزي دونالد".

وأضاف: "إن توقيع إعلان استقلال الولايات المتحدة لم يمثل فقط بداية قيام دولتكم، بل أصبح أيضا منعطفا مهما في تاريخ العالم."

وأشار بوتين إلى أن روسيا، في عهد القياصرة، "دعمت سكان مستعمرات أمريكا الشمالية في كفاحهم من أجل التحرر من الحكم البريطاني."

وسلط بوتين الضوء على ما وصفه بـ"الفصول المجيدة العديدة" في تاريخ العلاقات الممتد على مدى 250 عاما بين البلدين.

وقال: "كنا حليفين في حربين عالميتين، وحررنا البشرية معا من أهوال النازية، ثم لعبنا دورا حيويا في وضع أسس النظام العالمي الحديث."

وأضاف: "واليوم، تتحمل روسيا والولايات المتحدة، باعتبارهما أكبر قوتين نوويتين في العالم، مسؤولية خاصة في ضمان الأمن والاستقرار على المستوى العالمي."

واختتم بوتين رسالته برمز المصافحة، قائلا: "أتمنى لك يا دونالد، ولأحبائك، الصحة والعافية والنجاح، كما أتمنى السعادة والازدهار لجميع المواطنين الأمريكيين."