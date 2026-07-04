ألمانيا: قيمة الأضرار الناجمة عن حريق سوق الجملة بشتوتجارت تقدر بملايين اليوروهات

قدرت الشرطة في مدينة شتوتجارت الألمانية اليوم السبت قيمة أضرار حريق سوق الجملة بالمدينة الواقعة جنوب غرب ألمانيا بملايين اليوروهات.

وأوضحت متحدثة باسم الشرطة أن قيمة هذه الأضرار يمكن أن تتألف من خانتين على الأقل من ملايين اليوروهات.

وبحسب المحققين، كان شهود عيان أبلغوا مساء أمس الجمعة عند الساعة العاشرة وخمسٍ وأربعين دقيقة عن اندلاع حريق في مستودع داخل السوق. ومنذ ذلك الحين، تواصل فرق الإطفاء عملياتها في موقع الحادث.

ولم تتضح أسباب الحريق في البداية، فيما تواصل الشرطة الجنائية تحقيقاتها وتبحث عن شهود. وأكدت المتحدثة أنه لم يُصب أحد بأذى.

وكانت إدارة الإطفاء في شتوتجارت قالت على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إن العديد من الطواقم انتقلت إلى مكان الحريق وتعمل على السيطرة عليه. وقالت الشرطة إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وقال دانييل أناند، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في شتوتجارت، إن حريقا بهذا الحجم وعملية استجابة على نطاق مماثل لم تشهدهما إدارة الإطفاء في شتوتجارت في السنوات الأخيرة. وحذر من ان النيران تهدد بالانتشار إلى قاعات المخازن الإضافية أثناء الليل، وأشار إلى أنه تم نشر أكثر من 100 رجل إطفاء.

وبعد عمل استغرق أكثر من 16 ساعة تمكنت فرق الإطفاء إلى حد كبير من السيطرة على النيران في السوق.

وأوضح أناند المتحدث باسم قوات الإطفاء إن عمليات مكافحة الحريق كانت صعبة بسبب خطر انهيار أجزاء من المباني المتضررة. وأضاف أن أعمال إخماد البؤر المتبقية ستستمر حتى ساعات من مساء اليوم.

وأوضحت الشركة المسؤولة عن إدارة أسواق شتوتجارت أن الحريق طال منطقة تجارية كبيرة مسقوفة مزودة بمنظومة ألواح شمسية، إضافة إلى مساحات مخصصة للتجار. وانطلاقاً من هذا الموقع، تضررت أجزاء من ثلاث قاعات مجاورة جراء امتداد ألسنة النيران.

ولم يتمكن أفراد فرق الإنقاذ في البداية من دخول المباني، لذلك واصلوا مكافحة الحريق من الخارج لساعات. كما قامت هيئة الإغاثة الفنية الألمانية "تي إتش دبليو" باستخدام حفارات لهدم أجزاء من المستودعات، فيما يُنتظر أن يقيّم مهندس إنشائي حالة المباني.

ويضم سوق الجملة المتضرر أكثر من مئة شركة للاستيراد وتجارة الجملة، تبيع المنتجات الطازجة، مثل الفواكه والخضراوات والزهور، إلى الفنادق والمطاعم وغيرها من العملاء التجاريين.

ووفقًا لإدارة السوق، يُعد سوق الجملة في شتوتجارت هو ثالث أكبر مركز لتجارة المنتجات الطازجة في ألمانيا. ويقع في حي فانجن مباشرة على ضفاف نهر نيكار. وأفادت شركة إدارة أسواق شتوتجارت بأن السوق أعيد فتحه إلى حد كبير خلال ساعات الصباح، واستؤنف العمل فيه.