إسبانيا والمغرب يرسلان مساعدات لمكافحة حرائق غابات في البرتغال

• شهدت البرتغال 5 حرائق غابات كبيرة أعلن على إثرها رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي..

أرسلت إسبانيا والمغرب مساعدات عاجلة إلى البرتغال، السبت، للمساهمة في مكافحة 5 حرائق غابات كبيرة اندلعت في مناطق مختلفة من البلاد.

وجاءت هذه المساعدات بعدما فعّل رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي لمواجهة حرائق الغابات المستمرة في 5 مناطق تُصنَّف على أنها عالية الخطورة.

وفي إطار الدعم، أرسلت إسبانيا وحدة تابعة لقوة الطوارئ العسكرية، فيما قدم المغرب دعماً جوياً بطائرات متخصصة للمشاركة في عمليات إخماد النيران.

ووفقاً لبيانات الهيئة الوطنية البرتغالية للطوارئ والحماية المدنية، التهمت النيران أكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي في منطقة "سيرا دو كارامولو" الجبلية وسط البلاد.

وأعلنت السلطات البرتغالية أن 4 حرائق أخرى لا تزال مشتعلة في مناطق "بارسيلوش"، و"تاميغا إي سوزا"، و"سينفايش"، إضافة إلى "سيتوبال" و"أروكا"، مشيرة إلى إصابة 9 أشخاص خلال عمليات الإطفاء، بينهم مدنيان في حالة خطرة.

من جانبه، قال أحد مديري الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية، ماريو سيلفستر، في تصريحات صحفية، إن درجات الحرارة المرتفعة للغاية وخصوصاً خلال ساعات الليل، إلى جانب الرياح الشديدة، تسببت بتدهور الأحوال الجوية ورفعت خطر اندلاع الحرائق إلى "مستوى مرتفع للغاية".

ويشارك أكثر من 3 آلاف عنصر في جهود مكافحة النيران بالبرتغال، التي رفعت حالة التأهب إلى "المستوى الأحمر" في العديد من مناطقها، وسط توقعات بأن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية طوال في عطلة نهاية الأسبوع.