 تحذيرات جوية تهدد بإلغاء أو تأجيل مباراة فرنسا وباراجواي

كشفت تقارير صحفية عن وجود احتمالية لتأجيل مباراة فرنسا وباراجواي، المقرر إقامتها في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة فيلادلفيا الأمريكية.

وتشير التقارير إلى أن المنتخب الفرنسي تأهل لهذا الدور بعد فوزه على السويد بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة قدّم خلالها أداءً هجومياً مميزاً بقيادة كيليان مبابي ومايكل أوليس. بينما فجر منتخب باراجواي مفاجأة كبيرة بإقصائه ألمانيا من البطولة عبر ركلات الترجيح، ليحجز مقعده أمام فرنسا.

ومن المنتظر أن تقام المباراة فجر الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

وبحسب ما نقلته تقارير عن “RMC Sport”، فإن هناك تحذيرات من احتمال حدوث عواصف رعدية أثناء اللقاء، وهو ما قد يهدد استمراره في موعده، خاصة مع وجود مخاوف من تكرار سيناريو مباريات سابقة توقفت بسبب الطقس.

كما أشارت التوقعات الجوية إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة خلال وقت المباراة، قد تتراوح بين 36% و72%، مع احتمالية زيادة هذه النسبة مع تقدم الوقت، إضافة إلى فرص مرتفعة لهطول أمطار رعدية أثناء سير اللقاء، ما يضع المنظمين أمام احتمال اتخاذ قرار بالتأجيل أو الإيقاف المؤقت.