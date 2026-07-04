أوكرانيا تعلن تدمير مقاتلة ميج - 29 روسية في القرم

أعلنت مديرية الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، السبت، تنفيذ هجوم استهدف طائرة مقاتلة روسية من طراز "ميغ-29" في قاعدة "بيلبيك" الجوية العسكرية بشبه جزيرة القرم.

وذكرت المديرية، في بيان عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الهجوم نُفذ ليلة 25-26 يونيو الماضي، واستهدف القاعدة الجوية العسكرية في القرم بشكل مباشر.

وأوضح البيان، أن الهجوم أسفر عن تدمير الطائرة المقاتلة الروسية، فضلاً عن استهداف منصة الإطلاق التي تم تفعيلها أثناء الهجوم.

وأضافت الاستخبارات الأوكرانية، أن الخسائر المادية التي تكبدها الجانب الروسي جراء هذه العملية "قد تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات".

ونشرت المديرية مقاطع مصورة قالت إنها توثق لحظات استهداف المقاتلة الروسية داخل القاعدة.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلًا غير مقبول" في شئونها الداخلية.