زيلينسكي ينفي سيطرة روسيا على مدينة استراتيجية تفتح الطريق أمام موسكو للتقدم شمالاً

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، سيطرة روسيا على مدينة كوستيانتينيفكا الاستراتيجية الواقعة في إقليم دونباس شرق البلاد، مشيراً إلى أن المدينة لا تزال خارج السيطرة قوات موسكو، وذلك بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيطرته على المدينة.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة "إكس"، عقب مكالمة هاتفية أجراها مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن بوتين اختار، عشية عيد الاستقلال الأميركي، تقديم "صورة غير صحيحة عن الوضع الميداني، مدعياً أن القوات الروسية سيطرت على كوستيانتينيفكا".

وأضاف أن الواقع على الأرض يختلف تماماً عن الرواية الروسية، مضيفاً أنه "لو كانت المدينة تحت السيطرة الروسية بالفعل، فلن تكون لدى بوتين مشكلة في عقد لقاء هناك لبحث سبل إنهاء الحرب عبر الوسائل الدبلوماسية"، وفق تعبيره.

وقالت ​هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن مدينة كوستيانتينيفكا لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية. وأضافت ‌في بيان "تواصل الوحدات والتشكيلات العسكرية التابعة للفيلق التاسع ​عشر في مجموعة القوات الشرقية تنفيذ عمليات دفاعية ⁠على المواقع المحددة داخل المدينة وفي ​محيطها"، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وكوستيانتينيفكا أقصى مدن خط ⁠الدفاع ‌الجنوبي ضمن أربع بلدات رئيسية تشكل محوراً أساسياً في جهود أوكرانيا للحفاظ على سيطرتها على منطقة دونيتسك الصناعية.

ويقول محللون إن السيطرة ‌على كوستيانتينيفكا ستمنح القوات الروسية موطئ قدم للتقدم شمالاً على طول هذا الخط الدفاعي الذي يمثل حالياً المحور الرئيسي لعملياتها العسكرية.