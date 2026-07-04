إيران تعلن تفكيك 4 خلايا مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية في جنوب شرق البلاد

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم السبت، تفكيك 4 خلايا مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، وذلك في عدد من مناطق جنوب شرق البلاد.

وأفادت وكالة «تسنيم» للأنباء بأن عناصر وزارة الأمن، بالتعاون مع الحرس الثوري وقوى الأمن الداخلي، نفذوا عدة عمليات أمنية في مدن زاهدان وتشابهار وإيرانشهر وخاش وتفتان، أسفرت عن اعتقال 5 من العناصر الرئيسيين في الفرق العملياتية، فيما قُتل عنصران خلال اشتباكات مسلحة.

وبحسب الوكالة، تمكنت الأجهزة الأمنية كذلك من كشف خلية عملياتية أخرى مؤلفة من خمسة أشخاص في مدينتي نيكشهر وقصرقند، بهدف المشاركة في إطلاق النار على وحدات عسكرية ومراكز قضائية، حيث جرى اعتقال جميع أفرادها.

وأسفرت عمليات التفتيش في أوكار الموقوفين عن ضبط رشاش من طراز «غرينوف»، وثلاث بنادق «كلاشينكوف»، و17 مسدسًا، إضافة إلى عدد من القنابل اليدوية وأربعة أجهزة اتصال لاسلكي ومنظومة «ستارلينك»، فضلًا عن كميات كبيرة من الذخائر.

ووفقًا للبيان، فإن «أفراد هذه الخلايا تلقوا تدريبات عسكرية وعلى استخدام المتفجرات خارج البلاد، وكانوا يعتزمون تنفيذ عمليات تخريبية واغتيالات وهجمات إرهابية داخل إيران، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقالهم وتفكيك شبكاتهم قبل تنفيذ أي من مخططاتهم».