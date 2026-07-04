إيران تعلن غدا الأحد عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد

أعلنت الحكومة الإيرانية، مساء اليوم السبت، غدًا الأحد عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد.

وقالت في بيان مقتضب، إن «القرار يأتي بهدف تسهيل حضور مختلف شرائح المجتمع في مراسم الحداد وتوديع المرشد السابق علي خامنئي».

وتوافد عشرات الآلاف من الإيرانيين اليوم السبت، إلى مصلى طهران، لإلقاء نظرة الوداع على نعش علي خامنئي، الذي حكم الجمهورية الإسلامية 37 عاما قبل مقتله في بداية الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

واتشح المشيعون بالملابس السوداء والعلم الإيراني حاملين لافتات وأوراقا عليها صور خامنئي وابنه وخليفته في منصب الزعيم ‌الأعلى مجتبى خامنئي.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون نقل نعشه ونعوش أفراد أسرته الذين قُتلوا في الضربة إلى منصة في مكان مفتوح ليتمكن عامة الناس من وداعه، وذلك بعد يوم من وضع جثمانه في قاعة مغلقة ليتسنى لكبار القادة الإيرانيين والمسئولين الأجانب تقديم العزاء فيه.

وتوافد المشيعون إلى الفناء الواسع لمصلى الإمام الخميني في طهران، وهم يضربون على صدورهم وينتحبون ويلوحون بأعلام الجمهورية الإسلامية، واتشحت النساء بالسواد. وقال أحدهم عبر مكبر الصوت «دعونا ننتحب!».

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن الغارة الإسرائيلية التي قتلت خامنئي، أودت أيضا بحياة ابنته وحفيدته وزوجة ابنه وصهره.

ووضعت النعوش ⁠الخمسة المغطاة بالأعلام الإيرانية على منصة، ومن بينها نعش صغير لحفيدته التي كان عمرها 14 شهرا حين قتلت.