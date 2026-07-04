 الزيدي يتعهد بعدم التهاون مع أي فاسد في العراق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الزيدي يتعهد بعدم التهاون مع أي فاسد في العراق

بغداد - (د ب أ)
نشر في: السبت 4 يوليه 2026 - 3:56 م | آخر تحديث: السبت 4 يوليه 2026 - 3:56 م

جدد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، موقف الحكومة العراقية في ملاحقة الفاسدين وعدم التهاون معهم لإعادة حقوق المواطن العراقي.

وقال الزيدي، في تصريحات  خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية، إن "وزارة الداخلية هي يد الحكومة في مكافحة الفساد". حسب بيان للحكومة العراقية.

وشدد على "عدم التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه"، داعيا هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقوى الأمنية إلى متابعة ملف مكافحة الفساد الذي أصبح اليوم مطلباً شعبياً .

وأثنى علي مواقف جميع القوى السياسية وشيوخ العشائر الداعم للحكومة في حملتها ضد الفساد.


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