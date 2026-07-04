نجوم الفن يوجهون رسائل دعم لـ محمد هاني بعد مباراة أستراليا: شد حيلك يا بطل

حرص عدد من الفنانين، منهم صلاح عبد الله، وعمرو يوسف، والمخرج عمرو سلامة، على توجيه رسائل دعم إلى لاعب المنتخب المصري محمد هاني، بعد تعرضه لانتقادات وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الهدف العكسي الذي سجله بمرمى المنتخب خلال مواجهة أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم، وقبله تسجيله هدفًا عكسيًا في مباراة المنتخب المصري مع منتخب بلجيكا، مؤكدين عبر صفحاتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أن لاعب المنتخب يستحق الدعم والمساندة والاحتفاء بالمنتخب بعد الفوز والصعود لدور الـ16 في كأس العالم لأول مرة.

وكتب الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "وأنا أيضًا أدعم محمد هاني بكل قوة، وأراه من أفضل لاعبينا وسببًا رئيسيًا لوصولنا للـ16، وأرفض بشدة كل إفيهات السخرية".

كما دعم الفنان عمرو يوسف، لاعب منتخب مصر محمد هاني، إذ نشر له صورة مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، وهو يرتدي ميداليات ذهبية.

وكتب "يوسف"، معلقًا على الصورة: "زي ما أنت عارف إننا بنحب الهزار، أنت عارف إنك جامد وجامد أوي كمان، شد حيلك يا بطل، اللي جاي عظيم بإذن الله".

فيما نشر عبر خاصية "الستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورًا لبعض لاعبي المنتخب المصري كلٌّ على حدة.

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بدوره، نشر المخرج عمرو سلامة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، عددًا من الصور للمنتخب المصري والمدرب الفني للمنتخب الكابتن حسام حسن عبر خاصية "الستوري"، كما نشر ستوري دعم فيها لاعب المنتخب المصري محمد هاني.

وكتب سلامة: "واجب وطني دلوقتي ندعم ونحتفي بمحمد هاني وما نركبش موجة التريقة الـ"كركر" دي، محمد هاني عامل أداء قوي، بيوفر حلول، تقريبًا ملوش بديل، وأنا من موقعي كزملكاوي أدعم أي لاعب أهلاوي مادام لابس تيشيرت المنتخب، باستثناء واحد".