«ولا كأني شفت حاجة» حسام حسن يدافع عن محمد هاني وسط ورطة الأهداف العكسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دافع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن محمد هاني ظهير أيمن الفريق وسط تورطه في أكثر من هدف عكسي خلال مشوار الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

سجل هاني بالخطأ في مرمى مصر هدفين في مباراة بلجيكا التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الأولى من المجموعة السابعة، وكرر الأمر في مواجهة أستراليا بدور الـ 32 قبل فوز مصر بركلات الترجيح.

وأصبح مدافع الأهلي أول لاعب يسجل هدفين ذاتيين خلال نسخة واحدة في كأس العالم منذ عام 1966.

وفي هذا الصدد، قال حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة أستراليا "بشهادة الجميع، محمد هاني من أفضل لاعبي المنتخب في البطولة، ويقدم أداء مميزا في كل المباريات".

أضاف "الأخطاء واردة في كرة القدم، لكنه إجمالا يجتهد مثل باقي زملائه، ويبذل أقصى جهد ممكن".

وختم حسام حسن "أنا راض عنه (محمد هاني)، ولا كأني شفت حاجة.. بخلاف هذا الهدف فقد أبعد العديد من الكرات الخطيرة".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة من العيار الثقيل أمام حامل اللقب الأرجنتين، يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة ستبدأ الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.