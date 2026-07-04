ضبط عامل تحرش بسيدة حال سيرها بالشارع بالغربية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على عامل تحرش بسيدة حال سيرها بأحد الشوارع بالغربية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تحرش شخص بسيدة حال سيرها بأحد الشوارع بالغربية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 21 يونيو المنقضى حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثان طنطا فوجئت بقيام شخص بالتحرش بها.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.