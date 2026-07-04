نيويورك تايمز: مجتبى أبلغ المسئولين رغبته بالمشاركة في جنازة والده

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن اثنين من أعضاء الحرس الثوري الإيراني وشخص مشارك في التخطيط لجنازة المرشد الراحل أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أبلغ المسئولين برغبته في المشاركة في جنازة والده في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد.

وأوضحت الصحيفة، أن المسئولين الإيرانيين قد رفضوا الفكرة حتى الآن، بسبب مخاوف من أن تحاول إسرائيل اغتياله خلال الجنازة أو تتعقب تحركاته نحو مكان اختبائه، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وبدأت إيران رسميا صباح السبت مراسم تشييع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي التي ستستمر ستة أيام وتشمل محطات في العراق، قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مدينة مشهد. وتوافد آلاف المشيعين منذ الفجر إلى باحة مصلى طهران الكبير حيث يسجى نعش خامنئي وهم يحملون رايات حمراء كتب عليها "الشهيد".

وهتف المشاركون "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل" و"الثأر الثأر". وكان بدأ تدفق المشاركين إلى المكان منذ الفجر. وارتدى معظمهم اللون الأسود، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتوافد آلاف الإيرانيين إلى مصلى طهران الكبير السبت، للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وذلك قبيل الموعد الرسمي لبدء الجنازة.

وامتلأت الباحة الرئيسية للمجمع الضخم بالحشود، في حين فرضت السلطات قيودا واسعة النطاق على المرور في أنحاء العاصمة. وسار المشيعون كيلومترات عدة للوصول إلى الموقع.

ومن المقرر أن يتم دفن المرشد الإيراني الراحل، يوم الخميس المقبل في مدينة مشهد.