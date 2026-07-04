وزير الخارجية: نشدد على أهمية الانسحاب الإسرائيلي من غزة وفق خطة ترامب

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن القاهرة مستمرة في اتصالاتها المكثفة مع الأشقاء في قطر وتركيا وكل الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، اليوم السبت، أن مصر حريصة في اتصالاتها على ضمان التفاعل الإيجابي مع المقترحات المطروحة، فيما يتعلق بمسألة حصر السلاح، وفق الورقة المقدمة إلى الفصائل الفلسطينية.

وشدد على أهمية الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن الجهود المصرية في هذا الصدد «مستمرة ولن تتوقف».

وفي سياق متصل، أشار وزير الخارجية، إلى أن الجهود مستمرة مع الآلية الرباعية الإقليمية، والجانبين الأمريكي والإيراني، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، لضمان استمرار المفاوضات، التي تسير بشكل جيد على المستوى الفني.

وأكمل: «نتشاور يوميًا للعمل على إبقاء قوة الدفع قائمة وحالة الزخم موجودة، حتى يتم ترجمة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، إلى اتفاق نهائي؛ يقدم حلولًا وافية لجميع الملفات العالقة».