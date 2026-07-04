وزيرة الإسكان تشدد على الالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء مشروعات المدن الجديدة

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محمد عبدالمقصود: إنهاء تسليم 2879 وحدة سكنية بأكتوبر الجديدة

محمد خلف الله: تطبيق أعلى معايير الجودة بمختلف مراحل العمل في الحي اللاتيني

شددت وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي على استمرار الجولات التفقدية والالتزام بأعلى معايير الجودة وسرعة إنهاء المشروعات السكنية والخدمية والتنموية في المدن الجديدة وفق البرامج الزمنية المقررة.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرا بنتائج الجولات الميدانية لمسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن، شمل جولة المهندس عمار مندور، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، بمدينة العبور، بحضور المهندس تامر جبر، رئيس جهاز المدينة.

وتفقد نائب رئيس الهيئة مشروع مستشفى العبور للوقوف على التجهيزات النهائية تمهيدا للافتتاح، كما تابع مشروع ظلال للإسكان الفاخر لمراجعة تنفيذ الوحدات وأعمال المرافق وتنسيق الموقع.

وفي مدينة أكتوبر الجديدة، أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس الجهاز، إنهاء تسليم 2879 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين خلال شهري مايو ويونيو، مضيفا أن الجهاز يستكمل إجراءات تسليم 314 وحدة أخرى.

وفي مدينة العلمين الجديدة، تفقد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز المدينة، الحي اللاتيني لمتابعة سير العمل ومستوى التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية، وأكد ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة.

وفي مدينة حدائق العاشر، تفقد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز المدينة، المشروعات التعليمية والخدمية بحيي الشرق والسنابل، وشملت الجولة مدارس ووحدات صحية وحضانات وأسواقا تجارية، ووجه بسرعة إنهاء الأعمال تمهيدا للتشغيل وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين.