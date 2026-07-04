 روسيا.. الدفاع الجوي يسقط 72 مسيّرة استهدفت سانت بطرسبرج - بوابة الشروق
السبت 4 يوليه 2026 3:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

توقعاتك لـ مباراة مصر وأستراليا؟
النتـائـج تصويت

روسيا.. الدفاع الجوي يسقط 72 مسيّرة استهدفت سانت بطرسبرج

الأناضول
نشر في: السبت 4 يوليه 2026 - 3:48 م | آخر تحديث: السبت 4 يوليه 2026 - 3:48 م

أعلن حاكم مدينة سانت بطرسبرج الروسية، ألكسندر بيجلوف، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 72 طائرة مسيّرة أحبطت من خلالها هجوما واسعا استهدف محطة للنفط في المدينة.

وأكد بيجلوف، في بيان اليوم، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات جراء الهجوم الذي استهدف محطة النفط الواقعة في منطقة "كيروفسكي".

وأضاف الحاكم الروسي، أن السلطات المختصة تمكنت من معالجة المشكلات التقنية الناجمة عن الاستهداف (لم يحدد مصدره)، مشيرا إلى أن إحدى الطائرات المسيّرة سقطت في محيط قصر "بيترهوف" التاريخي، دون أن تسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

في المقابل، تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر اندلاع حريق في محطة النفط عقب الهجوم.

ومنذ 24 فبراير 2022، بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، إذ اشترتط روسيا لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلا غير مقبول" في شئونها الداخلية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك