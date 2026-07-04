ميرتس: أمام ألمانيا سنوات جيدة إذا استمر مسار الإصلاح

توقع المستشار الألماني فريدريش ميرتس مستقبلا ناجحا لألمانيا إذا واصلت الحكومة مسار الإصلاحات.

وقال ميرتس في المؤتمر العام للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية شمال الراين-ويستفاليا بمدينة دوسلدورف، اليوم السبت: "أفضل سنوات ألمانيا ليست وراءنا. بل تنتظرنا، إذا فعلنا الصواب، ستكون سنوات جيدة للغاية... قصة نجاح بلدنا، جمهورية ألمانيا، لم تنته بعد".

وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي إن ألمانيا "حققت الكثير خلال العقود الماضية، وتمكنت مرارا من تجاوز الأزمات"، وأضاف أن مواجهة مثل هذه التحديات تتطلب إصلاحات، مؤكدا أن الحكومة الألمانية التي يقودها تنفذ ذلك حاليا.

وقال ميرتس: "نثبت أن تيار الوسط السياسي قادر على إيجاد الحلول، والتوصل إلى تسويات، وإصلاح البلاد.. نثبت خطوة بعد أخرى أننا ائتلاف إصلاحي حقيقي من أجل ألمانيا"، مشيرا إلى أنه بعد 80 عاما من الحرية والسلام والازدهار، بات من الضروري اتخاذ القرارات الصحيحة حتى تتمكن الأجيال الشابة أيضا من العيش في الظروف نفسها.

وأعرب المستشار عن ثقته في أن غالبية المواطنين مستعدة لدعم الإصلاحات، مؤكدا أن المبدأ الأساسي هو تحقيق العدالة وأن يسهم كل فرد بنصيبه. وردا على منتقدي مسار الإصلاح، قال ميرتس: "المتشائمون ثقافيا، وأنبياء الكوارث، والمتذمرون، والمنتقدون الدائمون الغاضبون: ابتعدوا! نحن نعمل بثقة وتفاؤل، وسنعيد بلادنا إلى المكانة التي تستحقها".

وكان الائتلاف الحاكم بين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد قبل أيام قليلة حزمة إصلاحات واسعة تشمل، من بين أمور أخرى، إصلاح ضريبة الدخل، وإصلاح نظام التقاعد، وإصلاح نظام التأمين الصحي القانوني، وتقليص البيروقراطية.