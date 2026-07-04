كشف ملابسات تضرر شخص من آخر وأشقائه لممارستهم البلطجة بالإسكندرية

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تضرر خلاله شخص من آخر وأشقائه لممارستهم أعمال البلطجة بالإسكندرية.



كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور مدعوم بمقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من ممارسة شخص وأشقائه بممارسة أعمال البلطجة بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 يوليو الجارى تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (ربة منزل "لها معلومات جنائية"، وزوجها)، وطرف ثان: (شقيق الأولى) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات أسرية بينهم قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب "دون حدوث إصابات".

أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.