ألمانيا: ضبط أسلحة وألعاب نارية محظورة في احتجاجات ضد مؤتمر حزب البديل

على هامش الاحتجاجات ضد المؤتمر العام لحزب "البديل من أجل ألمانيا" في مدينة إرفورت شرقي البلاد اليوم السبت، ضبطت الشرطة الاتحادية الألمانية ألعابًا نارية محظورة وأسلحة.

وأوضحت الشرطة أن رجلين وامرأتين حاولوا الفرار من قوات الأمن قبل منتصف النهار، وخلال تفتيشهم، عثر أفراد الشرطة بحوزتهم على أشياء من بينها هراوات قصيرة تُعرف باسم "كوبوتان"، إضافة إلى مواد وأدوات للألعاب النارية، وكذلك مستلزمات للتنكر مثل شعر مستعار.

ويجري التحقيق في القضية للاشتباه في ارتكاب مخالفات لقانون التجمعات وقانون المواد المتفجرة.

وأضافت الشرطة أنه تم إبطال مفعول الألعاب النارية المشتبه بها.