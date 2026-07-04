• مصادر: «إيرسك» تتولى تصميم وبناء المحطة خلال عام

علمت «مال وأعمال - الشروق» من مصادر مطلعة أن الشركة القابضة للكهرباء مصر تنشئ محطة طاقة جديدة فى واحة سيوة، بكلفة تبلغ 187.2 مليون جنيه، على أن تستغرق أعمال التنفيذ عامًا واحدًا.

وقالت المصادر إن تصميم وبناء المحطة أُسنِد إلى شركة «إيرسك»، فى إطار خطة وزارة الكهرباء لتدعيم البنية التحتية الكهربائية بالمناطق البعيدة وتعزيز استقرار التغذية الكهربائية.

وأضافت المصادر أن المحطة تستهدف دعم احتياجات واحة سيوة من الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة، ضمن برنامج التوسع فى مشروعات الطاقة والبنية الأساسية، إلى جانب توفير قدرات إضافية لاستيعاب التوسع العمرانى والاستثمارى بالواحة.

وتعد واحة سيوة من أبرز المناطق التى شهدت مشروعات للطاقة النظيفة فى البلاد، إذ تضم محطة «شمس الإمارات» للطاقة الشمسية بقدرة 10 ميغاواط، التى دخلت الخدمة عام 2015، وكانت أول محطة طاقة شمسية على مستوى المرافق الخدمية فى البلاد عند تشغيلها. وتوفر نحو 30% من احتياجات مدينة سيوة والمناطق المحيطة بها من الكهرباء، ما أسهم فى خفض استهلاك وقود الديزل ودعم التوسع فى المشروعات الاستثمارية والزراعية بالواحة.

فيما تعد «إيرسك» من الشركات المصرية المتخصصة فى تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، إذ تأسست عام 2011، وتعمل فى تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وأنظمة الطاقة الهجينة والشبكات الكهربائية المصغرة لصالح الجهات الحكومية وشركات المرافق والقطاعين التجارى والصناعى.

وبحسب الموقع الإلكترونى للشركة، نفذت «إيرسك» أكثر من 70 مشروعًا، وتقدم خدمات الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC)، إلى جانب تطوير وتشغيل مشروعات منتجى الكهرباء المستقلين (IPP)، بما يدعم التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة.

يأتى بناء المحطة الجديدة فى وقت تواصل فيه الحكومة التوسع فى استثمارات قطاع الكهرباء، بعدما جرى ضخ 965 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2024 فى مشروعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، لتوسيع قدرات التوليد وتقوية الشبكات وتحديث البنية التحتية.

وتبلغ القدرات المركبة للبلاد حاليًا نحو 60 ألف ميجاواط، مقابل استهلاك يومى يصل إلى 40 ألف ميغاواط فى ذروة الصيف، ما أتاح فائضًا إنتاجيًا يدعم خطط الربط الكهربائى مع دول الجوار.

كما ارتفع إنتاج الكهرباء فى مصر بنسبة 6.2% على أساس سنوى خلال يناير 2026، ليصل إلى 18.9 مليار كيلوواط/ساعة، مقابل 17.8 مليار كيلوواط/ساعة فى الشهر نفسه من العام السابق، فيما زاد الاستهلاك بنسبة 7.7% إلى 15.4 مليار كيلوواط/ساعة، مع استمرار تحقيق فائض إنتاجى يُقدر بنحو 3.5 مليار كيلوواط/ساعة.

وتنفذ مصر حاليًا مشروع الربط الكهربائى مع السعودية بقدرة إجمالية تبلغ 3000 ميجاواط، إلى جانب خطط للربط مع اليونان وقبرص لنقل الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة إلى أوروبا.

كما تعمل على تصدير الكهرباء إلى العراق وسوريا ولبنان عبر كابل بحرى جديد مع الأردن بقدرة أولية تبلغ 2000 ميجاواط، فضلًا عن تعزيز خطوط الربط القائمة مع ليبيا والسودان والأردن لرفع قدراتها التشغيلية.

ويأتى ذلك بالتوازى مع تنفيذ استراتيجية مصر المتكاملة والمستدامة للطاقة، التى تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2028، بما يدعم تنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدى الذى يجرى استيراد غالبيته من الخارج.