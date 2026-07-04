كشفت مصادر لقناة العربية، اليوم السبت، أن باكستان ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في 11 يوليو الجاري، في إطار المساعي الرامية إلى استئناف المسار التفاوضي بين الجانبين.

وأفادت المصادر بأن الجولة المرتقبة ستتناول ثلاثة ملفات رئيسية، هي العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، والأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى الملف النووي الإيراني.

وأضافت أن مستوى تمثيل الوفد الإيراني في المفاوضات لم يُحسم بعد، مشيرة إلى أن القرار سيتحدد بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي.

وتأتي هذه الجولة بعد اجتماعين آخرين عقدا في سويسرا الشهر الماضي، وفي الدوحة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وعقب أشهر من الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، التي تركزت على احتواء التصعيد وإحياء مسار التفاوض بشأن البرنامج النووي، وسط استمرار الخلافات حول رفع العقوبات والضمانات المطلوبة من الجانبين.

فيما لا تزال المفاوضات المرتقبة تواجه تحديات تتعلق بترتيبات ما بعد الحرب الأخيرة، إلى جانب الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وآليات الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإدارة مضيق هرمز.

يأتي ذلك في وقت يسعى فيه الطرفان إلى اختبار فرص العودة إلى مسار دبلوماسي يخفف حدة التوتر في المنطقة.