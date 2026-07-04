نائب رئيس الإمارات يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بتأهل المنتخب: أداء بطولي ومشوار مشرف

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هنأ نائب رئيس الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة تأهل المنتخب الوطني إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم.

وقال بن زايد عبر حسابه على منصة إكس: «ألف مبروك لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصري الشقيق، وللأمة العربية، تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 في كأس العالم».

وأضاف: «أداء بطولي ومستحق للفراعنة، وكل التوفيق لهم في مواصلة هذا المشوار المشرف وإسعاد جماهيرهم وكل العرب».

وحسم منتخب مصر مباراته أمام أستراليا، في إطار مواجهات دور الـ 32 من بطولة كأس العالم بركلات الترجيح.

وضرب منتخب مصر موعدًا في دور ثمن النهائي أمام الأرجنتين، بطل كأس العالم في مونديال قطر.