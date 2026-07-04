سفير إيران لدى الرياض بعد مشاركة وفد سعودي في مراسم تشييع خامنئي: علاقاتنا تسير نحو الأمام

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علق السفير الإيراني لدى الرياض على رضا عنايتي، تعليقا على حضور وفد رسمي سعودي مراسم توديع المرشد الراحل علي خامنئي.

وكتب السفير الإيراني عبر حسابه على منصة إكس: «شكرا للسعودية وهي محل الاحترام لدى ايران والعلاقات تسير نحو الأمام».

وكانت السعودية قد أعلنت عن مشاركة وفد من المملكة في مراسم تشييع خامنئي، وقالت وزارة الخارجية المملكة إن نائب وزير الخارجية وليد الخريجي نقل تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للرئيس الإيراني في وفاة المرشد السابق.

وسبق أن انتشرت لقطات لمشاركة وفد سعودي في مراسم تشييع علي خامنئي، في العاصمة طهران.



كما عرضت وكالة "تسنيم" لقطات تظهر "تدوينة نائب وزير الخارجية السعودي في دفتر رسائل التعزية (الدفتر التذكاري) للقائد الشهيد للثورة".

وانطلقت أمس الجمعة مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، باستهلالية مخصصة للوفود العربية والأجنبية والشخصيات السياسية والعامة.

ومن المقرر أن تمتد الجنازة على مدار سبعة أيام، لتمر عبر طهران وقم والعراق، وصولا إلى محطتها الأخيرة حيث يُوارى الثرى في مسقط رأسه بمدينة مشهد.