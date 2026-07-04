شهيد ومصابون في غارة للاحتلال على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

استشهد مواطن فلسطيني على الأقل، وأُصيب عدد آخر بجروح، مساء اليوم السبت، جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت محيط منطقة عسقولة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وبحسب وكالة «سوا»، قالت مصادر محلية إن المواطن محمد نجيب عاشور، استشهد إثر قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة من المواطنين في شارع المراجعة محيط مفترق عسقولة شرقي مدينة غزة.

وفي سياق آخر، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ، بانتشال جثمانيّ الشهيدين بلال حسين أبو ربيع، وحمزة عماد حمدونة، بعد ارتقائهما جراء قصف الاحتلال في شارع الشيماء بمدينة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، قبل يومين.

وتأتي هذه الاستهدافات في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية.