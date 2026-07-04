زيلينسكي: قوات الدفاع تضرب البنية التحتية النفطية في ميناء سانت بطرسبرج وهدفاً عسكرياً في كرونشتاد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الأوكرانية نفذت ضربات طويلة المدى استهدفت البنية التحتية النفطية في ميناء سانت بطرسبرج الروسي، بالإضافة إلى إصابة هدف عسكري رئيسي في مدينة كرونشتاد المجاورة، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

ونقلت الوكالة يوكرينفورم عن زيلينسكي قوله في منشور له على موقع فيسبوك، "خلال الليلة الماضية، نفذت قواتنا ضربات طويلة المدى ضد روسيا، رداً على هذه الحرب، حيث استهدفت البنية التحتية النفطية في الميناء، الذي ُيدر إيرادات تُغذي الآلة الحربية الروسية، كما تم استهداف كرونشتاد التي تمثل هدفاً عسكرياً رئيسياً. وتجاوزت المسافة من الحدود الأوكرانية أكثر من 850 كيلومتراً".

وأعرب الرئيس الأوكراني عن شكره لجميع القائمين على تنفيذ هذه الضربات الدقيقة، وضمان استمرار خطة العقوبات بعيدة المدى.

وأوضحت قيادة قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الأوكراني، أن طائرات مسيّرة تابعة لها استهدفت محطة نفطية في ميناء سانت بطرسبرج، موضحة أنه خلال ليلة 4 يوليو الجاري، نفذت وحدات "الضربات العميقة" التابعة لقوات العمليات الخاصة، بالتعاون مع قوات الأنظمة غير المأهولة، ومديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع، وجهاز الأمن الأوكراني، ووحدات أخرى، هجوماً على المحطة النفطية في ميناء سانت بطرسبرج.

وتمكنت عدة طائرات مسيّرة تابعة لقوات العمليات الخاصة من الوصول إلى أهدافها، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المنشأة المستهدفة.

وأعلنت موسكو في وقت سابق اليوم السبت، أن أوكرانيا هاجمت مجددا منشآت نفط روسية على بحر البلطيق، قرب سانت بطرسبرج، باستخدام طائرات مسيرة، حيث أشار حاكم إقليم لينينجراد إلى إسقاط 67 طائرة، مما يشير إلى هجوم واسع النطاق.

وذكر الحاكم ألكسندر دروزدينكو أن حطام طائرات مسيرة سقطت في ميناء فيسوتسك على خليج فنلندا، طبقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء. ويضم ميناء فيسوتسك محطة ضخمة لتحميل النفط.

وأشارت مقاطع فيديو، تم تداولها على قنوات روسية وأوكرانية على تطبيق تليجرام إلى أن ميناء النفط الخاص في سان بطرسبرج ربما تضرر، على الرغم من أن سلطات المدينة لم تعلق على ذلك.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية الهجمات على إقليم لينينجراد حول مدينة سانت بطرسبرج، لكن ليس في المدينة نفسها. وقال إن 389 طائرة مسيرة مقاتلة أوكرانية تم اعتراضها الليلة الماضية بمختلف أنحاء البلاد.

وكثفت أوكرانيا هجماتها على منشآت النفط والغاز الروسية في الأشهر الأخيرة، بحجة أن قطاع الطاقة يمول ويغذي بشكل مباشر الغزو الروسي المستمر منذ أكثر من 4 سنوات.

من جانبها، ترد روسيا بشن هجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

ووفقاً لما ذكرته "يوكرينفورم" في وقت سابق، أدت هجمات القوات المسلحة الأوكرانية، مع مطلع يوليو الجاري، إلى تعطيل ما نسبته 42.74% من إجمالي الطاقة الاستيعابية التكريرية الروسية.