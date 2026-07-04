رئيس الوزراء العراقي يشدد على عدم التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه

أجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية علي فالح الزيدي، اليوم السبت، زيارة إلى وزارة الداخلية، وترأس اجتماعًا ضمّ وكلاء الوزارة وكبار الضباط.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية، جرى خلال الاجتماع، استعراض الخطط الأمنية للوزارة، وجهودها في مختلف المفاصل الأمنية والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن مناقشة أبرز التحديات وسبل معالجتها.

وثمن الزيدي جهود وزارة الداخلية، بجميع ضباطها ومنتسبيها، في بسط الاستقرار والأمن المجتمعي، مؤكدًا أن تماسّها المباشر مع المواطنين يتطلب من جميع العاملين فيها الاهتمام بالخدمات المقدمة، وأن يكون التعامل مع المواطنين على مستوى عالٍ من الاحترام، ووفق معايير حقوق الإنسان وبعيدًا عن التحزب.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى ملف مكافحة الفساد، ومواصلة الحكومة ملاحقة الفاسدين لإعادة حقوق المواطن العراقي، قائلًا إن «وزارة الداخلية هي يد الحكومة في مكافحة الفساد».

وشدد على «عدم التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه»، مجددًا توجيهاته إلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقوى الأمنية بمتابعة ملف مكافحة الفساد، الذي قال إنه «أصبح اليوم مطلبًا شعبيًا».

وعبّر عن شكره للموقف الكبير لزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، ومواقف جميع القوى السياسية وشيوخ العشائر الداعم للحكومة في حملتها ضد الفساد.