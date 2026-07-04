قائدا الجيش اللبناني واليونيفيل يبحثان آخر المستجدات في الجنوب

بحث قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، مع رئيس وقائد بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ديوداتو أبانيارا، أحدث المستجدات والتطورات في جنوب البلاد.

وقال الجيش اللبناني، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم السبت، "استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة رئيس وقائد بعثة قوة "اليونيفيل" برفقة نائبه، مدير الشئون السياسية والمدنية في البعثة هيرفي ليوكوك".

ووفق البيان، "تناول البحث آخر المستجدات والتطورات في لبنان، لا سيّما في الجنوب، وسبل تعزيز التعاون بين الجيش واليونيفيل في ظل التحديات الراهنة".