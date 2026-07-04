حزب البديل الألماني ينتخب رئيسيه شروبالا وفايدل لفترة جديدة

أيد المؤتمر الاتحادي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" المنعقد في مدينة إرفورت، شرقي البلاد، اليوم السبت بقاء تينو شروبالا على رأس الحزب لفترة ولاية جديدة، حيث حصل السياسي المنحدر من ولاية سكسونيا، والذي لم يكن له مرشح منافس، على 70% من أصوات المندوبين.

وتُعد هذه النتيجة تراجعاً ملحوظاً بالنسبة لـ شروبالا مقارنة بالانتخابات التي جرت قبل عامين في مدينة إيسن، عندما حصل على تأييد نحو 83% من الأصوات. ومع ذلك، فإنها تبقى أفضل من نتيجة عام 2022، حين نال 4ر53% من التأييد.

وخلال نفس الفعالية، أيد مؤتمر الحزب بقاء السياسية أليس فايدل على رأس الحزب لفترة ولاية جديدة، حيث حصلت فايدل، التي لم يكن أمامها مرشحة منافسة، على 81% من أصوات المندوبين، وكانت فايدل حصلت على نحو 90% من الأصوات في انتخابات الحزب عام 2024.

تجدر الإشارة إلى أن قيادة حزب البديل ثنائية موزعة على الجنسين (رجل وامرأة) كما هو الحال في أحزاب أخرى مثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب اليسار.

وتُظْهِر استطلاعات الرأي في الفترة الحالية أن حزب "البديل" الذي يمتلك ثاني أكبر كتلة في البرلمان الألماني، سيحصل على أعلى نسبة من أصوات الناخبين الألماني في حال جرت الانتخابات البرلمانية هذه الأيام متفوقا على الاتحاد المسيحي الذي يترأسه المستشار فريدريش ميرتس بما يُقَدَّر بنحو خمس نقاط مئوية في المتوسط.

ويقود الثنائي شروبالا وفايدل أقوى أحزاب المعارضة الألمانية منذ صيف عام 2022.