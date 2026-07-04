ضبط طالب يدير صفحة للترويج لبيع أسلحة بالإسماعيلية

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ألقى قطاع الأمن العام القبض على طالب يدير صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع أسلحة "نارية محدثة صوت، بيضاء" بالإسماعيلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع أسلحة "نارية محدثة صوت ، بيضاء" بالإسماعيلية بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعى بقصد النصب على الراغبين فى شراء الأسلحة والتربح منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.