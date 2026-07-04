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تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا في ظل حضور النجم ليونيل ميسي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب «أتلانتا» في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط ترقب كبير لما سيقدمه قائد التانجو أمام «الفراعنة» في واحدة من أبرز مواجهات الدور الإقصائي.

أرقام ميسي أمام المنتخبات العربية

يملك ليونيل ميسي سجلًا مميزًا في مواجهاته أمام المنتخبات العربية، حيث خاض 9 مباريات، حقق خلالها 7 انتصارات، مقابل تعادل وحيد وخسارة واحدة، وسجل 8 أهداف.

وجاءت نتائج هذه المواجهات على النحو التالي:

فوز على قطر 3-0 (ودي) عام 2005.

فوز على الجزائر 4-3 (ودي) عام 2007، سجل خلالها هدفين.

تعادل مع السعودية 0-0 (ودي) عام 2012.

فوز على قطر 2-0 في كوبا أمريكا 2019.

فوز على الإمارات 5-0 (ودي) عام 2022، سجل خلالها هدفًا.

خسارة أمام السعودية 1-2 في كأس العالم 2022، وسجل هدفًا.

فوز على موريتانيا 2-1 (ودي) عام 2026.

فوز على الجزائر 3-0 في كأس العالم 2026، سجل «هاتريك».

فوز على الأردن 3-1 في كأس العالم 2026، سجل هدفًا.

ويأمل المنتخب المصري في الحد من خطورة ميسي ورفاقه، وكتابة فصل جديد في تاريخ مواجهات النجم الأرجنتيني أمام المنتخبات العربية.