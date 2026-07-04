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سجل إجمالى ودائع البنوك بالعملات الأجنبية بنهاية مايو 2026 ما يُعادل 3.425 تريليون جنيه، مقابل ما يُعادل 3.501 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق عليه.

وكشفت تقارير البنك المركزى عن وصول الودائع تحت الطلب إلى 853.973 مليار جنيه بنهاية مايو، مقابل 894.198 مليار جنيه بنهاية أبريل.

واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 46.448 مليار جنيه من هذه الودائع، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص نحو 561.127 مليار جنيه، وبلغت حصة القطاع العائلى 246.633 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزى، أنها سجلت 2.571 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 2.606 تريليون جنيه بنهاية أبريل.

وتوزعت هذه الودائع بين قطاعات مختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام نحو 177.612 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 580.389 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلى على النصيب الأكبر بما يُعادل 1.813 تريليون جنيه.

ارتفع إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية إلى 10.168 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 10.001 تريليون جنيه بنهاية أبريل، بزيادة بلغت 167.026 مليار جنيه، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى.

ووصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.765 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 2.667 تريليون جنيه بنهاية أبريل.

واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 111.187 مليار جنيه من تلك الودائع، فيما بلغت ودائع القطاع الخاص 1.393 تريليون جنيه، وسجلت ودائع القطاع العائلى 1.262 تريليون جنيه.

وبلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية 7.403 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 7.333 تريليون جنيه بنهاية أبريل.

واستحوذ قطاع الأعمال العام على 75.427 مليار جنيه من تلك الودائع، بينما سجل القطاع الخاص 411.489 مليار جنيه، وبلغت ودائع القطاع العائلى 6.916 تريليون جنيه.