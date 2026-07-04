ترامب ينتقد الشيوعية ويؤكد: الولايات المتحدة أمة مؤمنة في ذكرى الاستقلال

استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا ألقاه في وقت متأخر من أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ250 على استقلال الولايات المتحدة، لتحذير بني وطنه من الأيديولوجية الشيوعية حيث رسم صورة للولايات المتحدة بأنها أمة راسخة الإيمان.

وقال ترامب أمام الأنصار في ولاية ساوث داكوتا الأمريكية على خلفية جبل راشمور الشهير عشية يوم الاستقلال، "يمكنك أن تكون شيوعيا أو يمكنك أن تكون وطنيا".

واستخدم ترامب مصطلح "الشيوعية" مؤخرا بشكل متزايد لمهاجمة المعارضين المحليين اليساريين ومكاناتهم.

كما وصف ترامب الولايات المتحدة بأنها دولة تنظر إلى الرب "الحقوق التي نتمتع بها التي منحنا إياها الرب الذي خلقنا ولن يتم انتهاك تلك الحقوق".

وأضاف ترامب البالغ من العمر 80 عاما قائلا: "لم تفعل أي دولة أخرى خيرا للعالم أكثر من الولايات المتحدة".

وشدد على أنه يتم التحدث بالإنجليزية في الولايات المتحدة لأنها لغة الآباء المؤسسين دون ذكر أن عددا كبيرا للغاية من الشعب في البلاد يتحدث الإسبانية أيضا.

يشار إلى أن جبل راشمور شهير عالميا لتجسيده لشخصيات رئاسية حيث نُحت عليه رؤوس جورج واشنطن، أول رئيس للبلاد، وتوماس جيفرسون، ثالث رئيس، وثيودور روزفيلت، الرئيس الـ26، وأبراهام لينكولون الرئيس الـ16.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها ترامب حبل راشمور كخلفية لخطابه. فقبل 6 سنوات، في يوم الاستقلال أيضا، ألقى كلمة هناك ضد المشاركين في الحركة الاحتجاجية على مستوى البلاد ضد العنصرية.

واليوم السبت هو ذروة الاحتفالات بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا.

وإلى جانب خطاب الرئيس، يشمل البرنامج المسائي عرضا للألعاب النارية الذي من المقرر أن يحطم الأرقام القياسية بإطلاق 850 ألف لعبة نارية في عشرة مواقع على مدار نحو 40 دقيقة.

ومن المقرر إقامة الفعاليات عبر البلاد فيما تقام احتفالات كبرى في مدن من بينها نيويورك وبوسطن ولوس أنجليس. وفي العاصمة واشنطن تبدأ الاحتفالات بموكب يوم الاستقلال على طول متنزه ناشونال مول في الصباح عقب يوم من الفعاليات التذكارية.

ومن المقرر أن تحلق المقاتلات والمروحيات فوق واشنطن طوال اليوم.

ومن المنتظر أن تنضم طائرة الرئاسة الأمريكية "أير فورس ون" إلى المشهد حيث ستحلق إلى جانب قاذفات أمريكية فوق العاصمة.