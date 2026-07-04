أمين عام الجامعة العربية يهنئ منتخب مصر بالتأهل المستحق إلى دور الـ16 من كأس العالم

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، منتخب مصر والشعب المصري بالتأهل المستحق إلى دور الـ16 من كأس العالم.



وقال فهمى، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "ألف مبروك لمنتخب مصر، ولكل المصريين، هذا التأهل المستحق إلى دور الـ16 من كأس العالم بعد أداءٍ بطولي وروحٍ لا تعرف الاستسلام.



وأضاف: "أسعدتمونا وأعدتم إلينا الإيمان بأن الطموح لا حدود له"، متابعا: "كما أهنئ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية".

وأكد فهمي أن هذه النسخة من المونديال تبقى لحظة تاريخية بامتياز.

كما أشار إلى تأهل 8 منتخبات عربية في النهائيات لأول مرة، قائلا :"إنجاز يعكس الحضور المتنامي للكرة العربية واتساع طموحاتها على الساحة العالمية. ومن أجمل ما شهدناه في هذه البطولة تلك المشاهد العفوية لجماهير عربية من مختلف البلدان وهي تحتفل بانتصارات أشقائها، تعبيراً عن أن الفوز كان للجميع. إنها لحظات تُذكرنا بأن ما يجمعنا أكبر دائماً، وأن الرياضة قادرة على أن توحّد القلوب والشعوب العربية".



واختتم قائلا: "كل التوفيق لمنتخبَي مصر والمغرب في المشوار القادم، وكلنا ثقة بأنكما ستواصلان تشريف الكرة العربية".