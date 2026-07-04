سفير سلطنة عُمان بالقاهرة يهنئ مصر بالتأهل المستحق إلى دور الستة عشر بكأس العالم

أعرب السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن خالص التهاني وأصدق التبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الحكومة والشعب المصري الشقيق، بمناسبة التأهل المستحق للمنتخب المصري إلى دور الستة عشر بكأس العالم، وما قدمه من أداء مشرّف يعكس عراقة الكرة المصرية وروحها التنافسية، ويؤكد المكانة الرياضية المرموقة التي تحتلها مصر على المستويين العربي والدولي.

وأكد الرحبي في تصريح اليوم السبت أن هذا الإنجاز لا يمثل انتصارًا لمصر وحدها، بل هو مصدر فخر واعتزاز لكل العرب، ويبعث برسالة أمل بأن الرياضة العربية قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات في أكبر المحافل العالمية.

كما أشاد بما تشهده جمهورية مصر العربية من نهضة وإنجازات متواصلة في مختلف المجالات، مؤكدًا أن ما تحقق على الصعيد الرياضي يأتي امتدادًا لمسيرة البناء والتطوير التي تشهدها البلاد.

وعبر السفير عبد الله الرحبي عن خالص أمنياته للمنتخب المصري بمواصلة مشواره المتميز، وتحقيق المزيد من النجاحات، والمنافسة بقوة على لقب كأس العالم، بما يسعد الجماهير المصرية والعربية، ويرفع راية العرب عاليًا في هذا المحفل العالمي، متمنيًا لجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا دوام التقدم والازدهار والنجاح.