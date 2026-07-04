عون: نقدر مساعي الرئيس الأمريكي لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان

أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون عن تقديره لمساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة الأمن والاستقرار الى لبنان.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت، عن عون قوله، في برقية تهنئة وجها إلى الرئيس الأمريكي بمناسبة الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية: "لا شك أن تاريخ العلاقة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية قديم ومتجذر... وها هي اليوم تعود بقوة بفضل إصراركم وسعيكم الدؤوب لإعادة الاستقرار والأمن إلى الشرق الأوسط بشكل عام، والى لبنان بشكل خاص".

وأضاف "أننا، إذ نقدّر مساعيكم في هذا الإطار، ندعوكم إلى الاستمرار في الوقوف الدائم إلى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة، والى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه، علّنا نطوي صفحة الحروب والمآسي والألم ونفتح صفحة جديدة من الأمل والسلام والاستقرار".

وأعرب الرئيس عن تمنياته للشعب الأمريكي بالتوفيق والازدهار والمزيد من التقدم والنجاح .