جوزف عون يطالب واشنطن بمواصلة الوقوف بجانب لبنان وجيشه وشعبه

دعا الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم السبت، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى مواصلة الوقوف بجانب لبنان ومؤسساته وجيشه وشعبه.

وقال عون، في برقية إلى ترامب بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة إنه "لا شك أن تاريخ العلاقة بين لبنان والولايات المتحدة قديم ومتجذر، قِدَم المبادئ والقيم الإنسانية والاجتماعية التي وحدت رؤيتهما، وها هي اليوم تعود بقوة بفضل إصراركم وسعيكم الدؤوب لإعادة الاستقرار والأمن إلى الشرق الأوسط بشكل عام، وإلى لبنان بشكل خاص"، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية على منصة "إكس".

وتابع: "نقدّر مساعيكم في هذا الإطار، ندعوكم إلى الاستمرار في الوقوف الدائم الى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة، والى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه، علّنا نطوي صفحة الحروب والمآسي والألم ونفتح صفحة جديدة من الأمل والسلام والاستقرار".

في غضون ذلك، كشفت القناة الـ15 الإسرائيلية نقلا عن مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من الرئيس ترامب من أجل السيطرة على قاعدة لحزب الله محفورة داخل مرتفعات منطقة "علي الطاهر" اللبنانية.

كما أشارت المصادر إلى أن ترامب طلب من نتنياهو تأجيل هذه العملية، في ظل استمرار مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

وقدّر جيش الاحتلال الإسرائيلي وجود ما بين 30 و40 عنصرا من وحدة "بدر" التابعة لحزب الله عالقين داخل الموقع، بينهم عدد من القادة. وتقع منطقة علي الطاهر بالقرب من مدينة النبطية وبلدة كفرتبنيت، شمال نهر الليطاني.

كما تُعد من أبرز المرتفعات الاستراتيجية في الجنوب اللبناني كونها تشرف على مناطق واسعة من النبطية وإقليم التفاح، وتوفر رؤية باتجاه أجزاء من جنوب لبنان وصولاً إلى مناطق قريبة من الحدود مع إسرائيل.