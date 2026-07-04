وسائل إعلام لبنانية: جيش الاحتلال يطلق نيرانه باتجاه بلدات في الجنوب

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنه تم استهداف بلدة حداثا وأطراف بلدتي كونين والطيري، وشنت مسيّرة إسرائيلية غارة استهدفت بلدة المنصوري في قضاء صور، كما انفجرت عبوة من مخلفات الحرب في منطقة وادي تولين – قلاوي، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني ـ في بيان ـ أن وحدات متخصصة عملت على تفكيك أربع قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي عثر عليها في بلدات عبا وحاروف (النبطية)، وبرج الشمالي (صور)، ودبين (مرجعيون)، قبل نقلها إلى موقع آمن لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وجددت قيادة الجيش دعوتها للمواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة و الحذر في المناطق التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، مطالبةً بالإبلاغ عن أي جسم مشبوه لدى أقرب مركز عسكري حفاظًا على السلامة العامة.