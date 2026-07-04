الخطوط السعودية تنفي تسليم طائرات مملوكة لها لكيان خاضع للعقوبات

نفت الخطوط الجوية السعودية، فجر السبت، تسليم طائرات كانت مملوكة لها إلى أحد الكيانات الخاضعة للعقوبات، مؤكدة أنها باعت الطائرات المشار إليها إلى شركة أخرى مسجلة خارج المملكة عام 2023، وأن أي صلة تشغيلية أو تجارية لها بها انقطعت منذ ذلك الحين.

وقالت الشركة، في بيان، إنها "تابعت ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الادعاءات بتسليم طائرات من طراز بوينج 777-200 كانت مملوكة لها إلى أحد الكيانات الخاضعة للعقوبات".

وأضافت أنها "سبق أن باعت تلك الطائرات بتاريخ 7 يونيو 2023 إلى شركة أخرى مسجلة خارج المملكة، وفق الأطر التجارية والقانونية المتبعة في مثل هذه الحالات"، دون تسميتها.

وأكدت الشركة، أن "أي صلة تشغيلية أو تجارية لها بالطائرات المذكورة انقطعت منذ تاريخ البيع".

وجاء البيان عقب تداول منصات تواصل اجتماعي وحسابات إخبارية، بينها "Iran in Arabic"، أنباء بشأن شراء إيران 5 طائرات من طراز "بوينغ 777" كانت مملوكة سابقا للخطوط الجوية السعودية، وخضوعها لأعمال تجديد داخل إيران.

وتواجه إيران منذ سنوات قيودا غربية على قطاع الطيران، تشمل صعوبات في شراء الطائرات وقطع الغيار أو الحصول على خدمات الصيانة، بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة عليها وعلى كيانات مرتبطة بها.