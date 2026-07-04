آندي بورنهام يستبعد إجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا

استبعد المرشح الأوفر حظا لخلافة رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر، آندي بورنهام، الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، مؤكدا التزامه بالبرنامج الانتخابي لحزب العمال، ومواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، في حال توليه قيادة الحزب وتشكيل الحكومة.

ويُتوقع أن يتولى بورنهام، وهو المرشح الوحيد حاليا لخلافة كير ستارمر، الذي استقال من زعامة الحزب ورئاسة الحكومة الشهر الماضي، قيادة حزب العمال (يسار الوسط) وتشكيل الحكومة في وقت لاحق من الشهر الجاري، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وخلال جلسة "اسألني أي شيء" على منصة "ريديت"، أجاب رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق عن أسئلة تناولت قضايا عدة، بدءا من الإصلاح الانتخابي إلى السياسة الخارجية.

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، قال بورنهام إنه سيقدم لكييف مستوى الدعم نفسه الذي قدمه ستارمر، مشيرا أيضا إلى رغبته في مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وبسؤاله عن احتمال الذهاب إلى انتخابات عامة فورية، أجاب: "كلا"، مؤكدا أنه سيعمل وفق "برنامج 2024 الانتخابي"، الذي قاد حزبه إلى فوز كاسح في ذلك العام، علما أن الانتخابات المقبلة ليست مقررة قبل العام 2029.

وفي جلسة "ريديت"، أشار بورنهام أيضا إلى أنه لا يزال يؤيد إصلاح نظام الاقتراع البريطاني القائم على مبدأ "الفائز الأول"، والذي استفاد منه تاريخيا الحزبان الرئيسيان في البلاد.

وقال السياسي البريطاني: "أنا مؤيد قوي للإصلاح الانتخابي، لأنني أعتقد أنه سيساعد على الانتقال إلى سياسة أكثر تعاونا، وأقل تركيزا على تسجيل النقاط السياسية، وأكثر اهتماما بحل المشكلات".

وأضاف: "سأسعى إلى إقناع حزبي بضرورة تضمين البرنامج الانتخابي المقبل التزاما بالإصلاح الانتخابي".