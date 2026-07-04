أوكرانيا تهاجم منشآت نفط روسية قرب سانت بطرسبرج بمسيرات

هاجمت أوكرانيا مرة أخرى منشآت نفط روسية على بحر البلطيق، بالقرب من سانت بطرسبرج، باستخدام طائرات مسيرة، حيث تحدث الحاكم اليوم السبت عن "إسقاط 67 طائرة مسيرة للعدو، مما يشير إلى هجوم واسع النطاق".

وذكر ألكسندر دروزدينكو، حاكم إقليم لينينجراد أن أجزاء من طائرات مسيرة سقطت في ميناء فيسوتسك على خليج فنلندا، طبقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء. ويضم ميناء فيسوتسك محطة ضخمة لتحميل النفط.

وأشارت مقاطع فيديو، تم تداولها على قنوات روسية وأوكرانية على تطبيق تليجرام إلى أن ميناء النفط الخاص في سان بطرسبرج ربما تضرر، على الرغم من أن سلطات المدينة لم تعلق على ذلك.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية الهجمات على إقليم لينينجراد حول مدينة سانت بطرسبرج، لكن ليس في المدينة نفسها. وقال إن 389 طائرة مسيرة مقاتلة أوكرانية تم اعتراضها الليلة الماضية بمختلف أنحاء البلاد.

وكثفت أوكرانيا هجماتها على منشآت النفط والغاز الروسية في الأشهر الأخيرة، بحجة أن قطاع الطاقة يمول ويغذي بشكل مباشر روسيا منذ أكثر من 4 سنوات.

من جانبها، ترد روسيا بشن هجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.