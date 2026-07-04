اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الهند وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ

ذكرت وزارة المالية الهندية أن اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الهند وإسرائيل، والتي ستضمن مناخا استثماريا آمنا ويمكن التنبؤ به وتعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية، دخلت حيز التنفيذ اليوم السبت.

وأضافت الوزارة، أن الاتفاقية تعزز حماية الاستثمار والمستثمر فيما يتعلق باستثماراتها، بينما تكون مرنة بشكل كاف للحفاظ على مساحة السياسة السيادية، بما يتماشى مع أهداف السياسة العامة الشرعية، مما يعكس المبادئ الحديثة وفلسفة التشريع المتطور لقانون الاستثمار الدولي، حسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم السبت.

وكانت الهند وإسرائيل قد وقعتا على الاتفاقية في الثامن من سبتمبر 2025، في نيودلهي. ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، طبقا لما ذكرته الوزارة في بيان.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زار إسرائيل في عام 2017 وفي العام التالي زار نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهند.

ووقعت الهند وإسرائيل صفقات عسكرية وتجارية ضخمة بمليارات الدولارات، وتعد نيودلهي أحد أكبر المشترين للأسلحة الإسرائيلية بنحو مليار دولار سنويا.