إندونيسيا تدعو إلى تكثيف العمل المناخي في آسيا والمحيط الهادئ

دعت إندونيسيا إلى تحرك جماعي ومنسق لمواجهة تغير المناخ، وذلك خلال الدورة التاسعة للجنة البيئة والتنمية التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة للأمم المتحدة "يونيسكاب"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا" اليوم السبت.

وترأس نائب وزير البيئة الإندونيسي، دياز هندروبريونو، وفد بلاده في المنتدى الذي عُقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث حثّ على تبني أجندة إقليمية موحدة للتصدي لآثار تغير المناخ، مع دعم التنمية المستدامة في الوقت نفسه.

ونقل بيان صادر عنه اليوم السبت قوله: "يجب أن تتوافق حماية البيئة مع التنمية الاقتصادية جنباً إلى جنب. ولن نتمكن من بناء منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأكثر مرونة واستدامة إلا من خلال تعزيز التعاون الإقليمي".

وسلط دياز الضوء خلال هذه الجلسة متعددة الأطراف على الإجراءات المستمرة التي تتخذها إندونيسيا لإيجاد توازن بين الحفاظ على البيئة والمكاسب الاقتصادية، مشيراً إلى الجهود الكبيرة في مجال استعادة أشجار المانجروف والأراضي الرطبة، بالإضافة إلى المبادرات الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق "وهو الاستخدام المستدام للموارد البحرية والساحلية".

كما شارك نائب الوزير رؤى حول الجهود الوطنية لتعزيز الإدارة المسئولة للموارد المائية، ومساعدة المجتمعات المحلية على تعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ.

وانضم إلى ممثلين من 52 دولة عضواً في لجنة "يونيسكاب"، بينهم وزراء ونواب وزراء من بنجلاديش، وفيجي، وجزر المالديف، وجزر سليمان، وتايلاند، واليابان، وباكستان، وسريلانكا، وطاجيكستان.

وشارك الوفد الإندونيسي في مناقشات تناولت مجموعة من القضايا، شملت جودة الهواء، والإدارة المستدامة للمياه، والسياسات التي تدمج الاستدامة البيئية مع النمو الاقتصادي.