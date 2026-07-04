قاليباف ردا على واشنطن: أحرار بأموالنا واحتفظوا بنصائحكم

في رد غير مباشر على تصريحات أدلى بها مسئولون أمريكيون في مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأوضاع الاقتصادية في إيران، اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن "البعض يحاول إسقاط ما تعاني منه بلادهم على إيران".

وقال قاليباف، في منشور على حسابه في إكس مساء أمس الجمعة: "تخيّل أن يكون لدى بلدك أكثر من أربعين مليون مواطن يعتمدون على قسائم المساعدات الغذائية، ثم تصف دولة أخرى بأنها جائعة.. هذا ليس تصريحاً بقدر ما هو إسقاط لما تعانون منه أنتم"، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.

"احتفظوا بنصائحكم"

كما تابع "احتفظوا بنصائحكم بشأن برنامج المساعدات الغذائية (SNAP)... أصولنا لنا، وقراراتنا لنا. واهتموا أنتم بمعدلات سوء التغذية لديكم".

وكان ترامب اعتبر في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي" أن الضغوط الممارسة على إيران تسببت في انهيار اقتصادي حاد، مشيراً إلى أن معدل التضخم هناك قفز بشكل مرعب من 5% إلى 300%.

كما ادعى أن الإيرانيين وافقوا على شروطه في المفاوضات الجارية، وأوضح أن طهران ستستخدم أموالها المجمّدة لشراء السلع والمواد الغذائية من الولايات المتحدة، وتحديداً الذرة والقمح.

جاء ذلك، فيما لا تزال المحادثات الفنية بين البلدين منصبة على حل مسألة الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وإدارة مضيق هرمز.

كما جاءت هذه التصريحات، وسط جدل بين الجانبين تجلى عبر تصريحات المسئولين حول شراء منتجات أمريكية حصراً بالأموال الإيرانية المفرج عنها. إذ أكدت الإدارة الأمريكية أن الأموال الإيرانية ستخصص لشراء منتجات أمريكية. فيما كررت طهران أنها حرة باستعمال أموالها كما تشاء.