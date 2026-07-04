 أوكرانيا.. 4 قتلى و27 جريحا في هجوم روسي على سومي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا.. 4 قتلى و27 جريحا في هجوم روسي على سومي

الاناضول
الاناضول
الأناضول
نشر في: السبت 4 يوليه 2026 - 11:35 ص | آخر تحديث: السبت 4 يوليه 2026 - 11:35 ص

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 27 آخرين، جراء هجوم جوي شنّه الجيش الروسي على مدينة "سومي" شمال شرقي البلاد.

وقال زيلينسكي، في بيان عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، إن القوات الروسية نفذت الليلة الماضية هجوماً بقنابل موجهة، استهدف وسط مدينة سومي.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن الهجوم طال بنية تحتية مدنية، مشيراً إلى أن الحصيلة الأولية تفيد بمقتل 4 أشخاص بينهم طفل، وإصابة 27 آخرين بينهم 6 أطفال.

وأضاف أن طواقم البحث والإنقاذ تواصل عملياتها في الموقع، لافتاً إلى احتمال وجود عالقين تحت الأنقاض.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلًا غير مقبول" في شئونها الداخلية.

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